Uccisa dal fidanzato durante il lockdown | laurea in Medicina per Lorena | era il suo sogno

E' stata proclamata dottoressa in Medicina e Chirurgia, con la votazione di 110 e lode, Lorena Quaranta, studentessa 27enne dell'Università di Messina uccisa dal fidanzato il 31 marzo, in pieno lockdown.

