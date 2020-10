“Tutto chiuso e strade bloccate”. Dalle 21 è zona Rossa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Entro la serata di oggi, 21 ottobre, verrà ultimato l'allestimento dei varchi e delle chiusure stradali ad Arzano, comune della provincia di Napoli dichiarato zona Rossa Covid fino al prossimo 30 ottobre con l'ordinanza regionale numero 82, firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'ordinanza è già in vigore, in queste ore si sta lavorando per stabilire le modalità operative per lo stop ai movimenti e per le strategie di impiego di forze dell'ordine ed Esercito che si occuperanno dei controlli e della recinzione dell'area. (Continua..) Nel provvedimento della Regione si dispone il divieto di allontanamento dal territorio comunale di tutti i residenti e il divieto di accesso di cittadini provenienti da altri comuni e la sospensione degli uffici e delle attività commerciali e ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Entro la serata di oggi, 21 ottobre, verrà ultimato l'allestimento dei varchi e delle chiusure stradali ad Arzano, comune della provincia di Napoli dichiaratoCovid fino al prossimo 30 ottobre con l'ordinanza regionale numero 82, firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'ordinanza è già in vigore, in queste ore si sta lavorando per stabilire le modalità operative per lo stop ai movimenti e per le strategie di impiego di forze dell'ordine ed Esercito che si occuperanno dei controlli e della recinzione dell'area. (Continua..) Nel provvedimento della Regione si dispone il divieto di allontanamento dal territorio comunale di tutti i residenti e il divieto di accesso di cittadini provenienti da altri comuni e la sospensione degli uffici e delle attività commerciali e ...

