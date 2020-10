Tentato omicidio ed odio razziale: padre e due figli arrestati a Modena (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un’accusa piuttosto grave quella di Tentato omicidio, a cui si aggiunge l’aggravante dell’odio razziale. padre e due figli arrestati a Modena. La notizia è di questa mattina: la polizia ha arrestato tre persone per Tentato omicidio. Si tratta di un padre di famiglia (di 53 anni) e dei suoi due figli, uno di 30 e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un’accusa piuttosto grave quella di, a cui si aggiunge l’aggravante dell’e due. La notizia è di questa mattina: la polizia ha arrestato tre persone per. Si tratta di undi famiglia (di 53 anni) e dei suoi due, uno di 30 e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

