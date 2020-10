Tavazzano | si ribalta con l' auto | 31enne salvo per miracolo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), Lodi,, 21 ottobre 2020 - Rovinosomento edistrutta , conducenteper. Non è per fortuna in gravi condizioni l'uomo di 31 anni coinvolto nello spaventoso incidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Tavazzano ribalta

IL GIORNO

Tavazzano (Lodi), 21 ottobre 2020 - Rovinoso ribaltamento e auto distrutta, conducente salvo per miracolo. Non è per fortuna in gravi condizioni l’uomo di 31 anni coinvolto nello spaventoso incidente ...