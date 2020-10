Sondaggi, Fratelli d'Italia ora scende. Renzi accelera. Salvini e Zingaretti.. (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sondaggi, LEGA DI MATTEO Salvini E PD DI Zingaretti STABILI La Lega di Matteo Salvini resta stabile al primo posto nei Sondaggi Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Il Carroccio perde lo 01,% e si ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 ottobre 2020), LEGA DI MATTEOE PD DISTABILI La Lega di Matteoresta stabile al primo posto neiSwg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Il Carroccio perde lo 01,% e si ...

peppiniellopz : RT @gabrillasarti2: Spiegati i nuovi attacchi alla Lombardia ! ?? chissà se un altro tedesco ha girato x Milano questa volta ! Sondaggi, L… - gabrillasarti2 : Spiegati i nuovi attacchi alla Lombardia ! ?? chissà se un altro tedesco ha girato x Milano questa volta ! Sondagg… - notizieoggi24 : Sondaggi politici oggi 20 ottobre, scende la Lega e Fratelli d'Italia #Lega #PD - giufragio : Giusto per farci su un paio di risate ?? - GiovanniG1950 : RT @enrico_farda: Anche #Mentana è costretto a registrare un bel 3,4% per #ItaliaViva (sottostimata peraltro), ma non vedo dati su #Italexi… -