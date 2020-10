(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 21 OTT - Un anno fa ha debuttato ad Alice nella città Buio di Emanuela Rossi su dueche in una realtà apparentemente post-apocalittica, vengono tenute segregate in casa dal padre.

fisco24_info : Shadows, sorelle in prigionia pre - pandemia: Ad Alice nella città thriller con Threapleton, figlia di Winslet -

Il film di Carlo Lavagna racconta due sorelle adolescenti isolate in un albergo disabitato con la madre, mentre fuori (forse) la civiltà umana si è estinta Mia Threapleton, la figlia di Kate Winslet, ...