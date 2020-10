Serie C, ancora disservizi di Eleven Sports e utenti inferociti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non ha funzionato ancora una volta il segnale di Eleven Sports. Oscurato anche il turno infrasettimanale di Serie C e utenti inferociti e pronti alla battaglia legale. disservizi continuati nonostante i tentativi di rimediare delle scorse settimane e dopo i moniti del presidente della Lega Pro Ghirelli. La piattaforma streaming è incappata nuovamente in problemi tecnici gravi che ne hanno determinato il black out. Già nel pomeriggio in occasione di Palermo – Turris (poi rinviata) i primi problemi. In serata problemi su tutte le partite con l'emittente che ha aperto il segnale su Facebook anche se queste erano ormai già in corso. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Non ha funzionatouna volta il segnale di. Oscurato anche il turno infrasettimanale diC ee pronti alla battaglia legale.continuati nonostante i tentativi di rimediare delle scorse settimane e dopo i moniti del presidente della Lega Pro Ghirelli. La piattaforma streaming è incappata nuovamente in problemi tecnici gravi che ne hanno determinato il black out. Già nel pomeriggio in occasione di Palermo – Turris (poi rinviata) i primi problemi. In serata problemi su tutte le partite con l'emittente che ha aperto il segnale su Facebook anche se queste erano ormai già in corso. ITA Sport Press.

Danielamancino2 : RT @MrsIdontknow23: Comunque la mia serie del cuore anche in questa stagione rimane #DogdugunEvKaderindir. Temi forti di realtà che purtrop… - Slexiepedia__ : Ho avuto un deja-vu entrando su Twitter e leggendo ancora polemiche madò Guardate una serie in silenzio per piacere… - ItaSportPress : Serie C, ancora disservizi di Eleven Sports e utenti inferociti - - BiasiErika : @C92lucy Il libro non l'ho letto ma ti giuro che guardando queste scene sono rimasta ipnotizzata e pensare che ques… - xthatsvalerie : Mi fate girare il cazzo ad elica e io sono ancora agli inizi di SÇK. Vedetevi le vostre serie e non cagate il cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ancora The Boys, Jimmi Wong critica la serie: "Ancora con lo stereotipo dell'asiatico muto?" LaScimmiaPensa.com RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Ternana ora leader, Cesena ok

Risultati Serie C, classifica: la diretta gol live score delle partite in programma, mercoledi 21 ottobre, e validi per la 6^ giornata, gironi A, B e C.

Diretta/ Carrarese Pistoiese (risultato finale 2-0): gol di Schirò e Infantino

Diretta Carrarese Pistoiese: streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone A ...

Risultati Serie C, classifica: la diretta gol live score delle partite in programma, mercoledi 21 ottobre, e validi per la 6^ giornata, gironi A, B e C.Diretta Carrarese Pistoiese: streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone A ...