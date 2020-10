Sara Croce | mascherine e giacca aperta Il primo piano davanti è ‘altruista’ | “Sono abnormi”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fino a qualche giorno fa, chi avrebbe immaginatonel centro di una battaglia a suon di denunce. Come stanno riportando numerose testate, l’affascinante promessa della televisione italiana è finita sotto il mirino del magnate iraniano Hormoz Vasfi. Quest’ultimo avrebbe frequentato per qualche mese la figura del piccolo schermo, per poi accusarla di avere intrapreso una relazione con lui solamente per motivi di denaro. Il pretoliere milionario ha depositato un atto di citazione contro la Bonas di Paolo Bonolis chiedendo il risarcimento di un milione di euro, ovvero il totale delle spese sostenute durante quel periodo.ha prontamente risposto con una denuncia-querela per stalking. La storia tra la giovane ed Hormoz Vasfi, già ex di Taylor Mega, dovrebbe essere ...