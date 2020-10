Resident Evil tra telecamera fissa e controlli macchinosi? A Shinji Mikami non sono mai piaciuti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Shinji Mikami, lo sviluppatore di videogiochi giapponese che ha diretto l'originale Resident Evil e viene considerato il padre del genere survival horror, ha rivelato in una recente intervista che originariamente aveva immaginato di rendere il gioco un'avventura horror in prima persona, oltre ad ammettere che non è un grande fan dei controller e della telecamera fissa che sono diventati un punto fermo dei giochi originali della serie.Mentre il titolo horror Alone in the Dark è servito da ispirazione, Mikami voleva che Resident Evil fosse un gioco in prima persona, come spiega nella sua intervista con il canale YouTube Achipel che celebra il suo 30° anniversario nell'industria dei videogiochi. Lavorando ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 ottobre 2020), lo sviluppatore di videogiochi giapponese che ha diretto l'originalee viene considerato il padre del genere survival horror, ha rivelato in una recente intervista che originariamente aveva immaginato di rendere il gioco un'avventura horror in prima persona, oltre ad ammettere che non è un grande fan dei controller e dellachediventati un punto fermo dei giochi originali della serie.Mentre il titolo horror Alone in the Dark è servito da ispirazione,voleva chefosse un gioco in prima persona, come spiega nella sua intervista con il canale YouTube Achipel che celebra il suo 30° anniversario nell'industria dei videogiochi. Lavorando ...

Koch Media Italia sigla un accordo di distribuzione fisica con Capcom

Koch Media Italia, distributore di numerosi videogame per PC e console, ha annunciato oggi una partnership con Capcom per la distribuzione fisica dei suoi prodotti. L’accordo avrà inizio sin da subito ...

