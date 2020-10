primum vivere deinde philosophari

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 ottobre 2020). Thomas Hobbes la metteva così. D’accordo, alloraquella spesa, resa indifferibile per generare la ricchezza di cui si ha bisogno per poterla vita; una vita fatta così rende necessaria nuova produzione e lavoro, prodromi per generare nuova spesa. Si, così nuova ricchezza e continuare a poter; con il prelievo fiscale racimolato si finanzia la quella spesa pubblica che, garantendo l’istruzione, la sanità, la sicurezza, la prevenzione, la dotazione infrastrutturale, rende ancor migliore la vita. Poi, senz’attendere che finisca il, magari per intestarsi la paternità del tutto, s’insinua di soppiatto un assunto di “senso”. ...