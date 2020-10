Mini lockdown locali, ecco le indicazioni del Viminale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - La chiusura di strade e piazze nei centri urbani "richiederà la più ampia concertazione e collaborazione tra sindaco e prefetto", "da esplicare in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica", eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture di prevenzione sanitaria territoriali. E' quanto si legge nella circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, con indicazioni in merito alle misure del dpcm 18 ottobre 2020. "In considerazione del fatto che la disposizione prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso - commenta Frattasi - appare indispensabile che" la chiusura di vie e piazze dei centri urbani "venga tempestivamente anticipata, da parte ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - La chiusura di strade e piazze nei centri urbani "richiederà la più ampia concertazione e collaborazione tra sindaco e prefetto", "da esplicare in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica", eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture di prevenzione sanitaria territoriali. E' quanto si legge nella circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del, Bruno Frattasi, conin merito alle misure del dpcm 18 ottobre 2020. "In considerazione del fatto che la disposizione prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso - commenta Frattasi - appare indispensabile che" la chiusura di vie e piazze dei centri urbani "venga tempestivamente anticipata, da parte ...

stanzaselvaggia : Gli aggiustamenti del dpcm ogni tre giorni e le mezze misure centellinate sono terreno fertile per il contagio e l’… - LaStampa : Esperti inascoltati su chiusure alle 22 e mini lockdown: «Rischiamo 16.000 contagi al giorno e ospedali in tilt». - RaiNews : Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di #Arzano per protesta contro il mini lockdown scattato… - Agenzia_Italia : Mini lockdown locali, ecco le indicazioni del Viminale - soleluna731 : #buongiorno ... aggiornamento... da settimane e così ormai, in un paese 7volte più piccolo dell Italia con 8milioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Mini lockdown Mini lockdown in Penisola Sorrentina, proseguono i prelievi La Repubblica Mini lockdown locali, ecco le indicazioni del Viminale

AGI - La chiusura di strade e piazze nei centri urbani "richiederà la più ampia concertazione e collaborazione tra sindaco e prefetto", "da esplicare in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la ...

Covid Campania, nuova ordinanza di De Luca: coprifuoco, stop agli spostamenti. E Arzano «zona rossa»

L'ordinanza della commissione straordinaria che ha disposto un «mini lockdown» con stop delle attività didattiche e chiusura delle attività commerciali ha provocato manifestazioni e proteste. «Tale ...

AGI - La chiusura di strade e piazze nei centri urbani "richiederà la più ampia concertazione e collaborazione tra sindaco e prefetto", "da esplicare in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la ...L'ordinanza della commissione straordinaria che ha disposto un «mini lockdown» con stop delle attività didattiche e chiusura delle attività commerciali ha provocato manifestazioni e proteste. «Tale ...