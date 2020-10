Milan, Calhanoglu salta tre partite: spazio per Brahim Diaz (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Brahim Diaz è stato scelto da Stefano Pioli per sostituire l’infortunato di Calhanoglu nelle prossime tre partite del Milan Come segnalato da Gazzetta dello Sport, il Milan dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu per le prossime tre partite. Il turco ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra nel corso dell’allenamento di ieri. Questo scenario costringe il tecnico rossonero Stefano Pioli a cercare un nuovo trequartista e i primi segnali portano a Brahim Diaz che quasi sicuramente partirà titolare domani contro il Celtic in Europa League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020)è stato scelto da Stefano Pioli per sostituire l’infortunato dinelle prossime tredelCome segnalato da Gazzetta dello Sport, ildovrà fare a meno di Hakanper le prossime tre. Il turco ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra nel corso dell’allenamento di ieri. Questo scenario costringe il tecnico rossonero Stefano Pioli a cercare un nuovo trequartista e i primi segnali portano ache quasi sicuramente partirà titolare domani contro il Celtic in Europa League. Leggi su Calcionews24.com

MarioGiunta : Milan, Calhanoglu ha fatto esami: distorsione alla caviglia. Salta Celtic, Roma e Sparta Praga! Via @ManuBaio… - DiMarzio : #Milan, i tempi di recupero di #Calhanoglu dopo l'infortunio - TuttoMercatoWeb : Milan, tegola Calhanoglu: problema alla caviglia per il turco. Out contro il Celtic - sportli26181512 : Milan, nuovi test nei prossimi giorni per Calhanoglu. Ha ancora dolore: Hakan Calhanoglu verrà valutato nuovamente… - Eurosport_IT : Calhanoglu ha chiesto 6,5 milioni/anno per il rinnovo del calciatore turco col Milan: troppo per i rossoneri, c'è l… -