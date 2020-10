Midtjylland-Atalanta 0-4, il tabellino (Di mercoledì 21 ottobre 2020) HERNING, DANIMARCA, - Tutto facile per l' Atalanta che regola il Midtjylland con un secco 4-0 esterno. Nel primo tempo i bergamaschi vanno a segno con tutto l'attacco: Zapata , 26',, Gomez , 36', e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) HERNING, DANIMARCA, - Tutto facile per l'che regola ilcon un secco 4-0 esterno. Nel primo tempo i bergamaschi vanno a segno con tutto l'attacco: Zapata , 26',, Gomez , 36', e ...

OptaPaolo : 2 - Quella tra Midtjylland e Atalanta è la prima partita di Champions League in cui hanno segnato due giocatori col… - ProfidiAndrea : ?? #Atalanta, ecco #Miranchuk: che gol in #UCL e che segnale per il #fantacalcio! Dubbi su Miranchuk? Macché, il cen… - Salvato95551627 : RT @areanapoliit: #CHAMPIONS - L'Atalanta torna travolgente, battuto il Midtjylland per 4-0! L'Inter pareggia in extremis - ColucciLc : RT @AgentiAnonimi: #Atalanta batte #Midtjylland 4-0 e inizia la nuova stagione di #ChampionsLeague nel migliori dei modi. Gol di #Zapata, #… - anis_epis : L'Atalanta è partita alla grande: con il gol di #Miranchuk all'88' la Dea vince contro il Midtjylland. Applausi!… -