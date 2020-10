Le copie de La Nuova Sardegna diffuse su WhatsApp: 12 persone condannate dal giudice (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dovranno pagare mille euro più le spese legali Di: Redazione Sardegna Live Diffondevano tramite la messaggistica di WhatsApp e Telegram le copie in formato pdf del quotidiano di Sassari La Nuova Sardegna. Un'operazione che con un semplice clic raggiungeva moltissime persone vanificando di fatto gli incassi dell'Editore. Per questo motivo la società editrice ... Leggi su sardegnalive (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dovranno pagare mille euro più le spese legali Di: RedazioneLive Diffondevano tramite la messaggistica die Telegram lein formato pdf del quotidiano di Sassari La. Un'operazione che con un semplice clic raggiungeva moltissimevanificando di fatto gli incassi dell'Editore. Per questo motivo la società editrice ...

salsaudade : le copie che venderà il lead della nuova era di Adele durante la first week - GaeCrisa : Arriviamo a 300 copie prenotate per far partire la produzione di questa nuova edizione a tiratura limitata per il c… - flapalloncino : 1100 COPIE E NUOVA GENESI RAGGIUNGE L’ORO #circozzi - inutile_canzone : @erika07774028 Si sanno le copie di nuova genesi? - aisc_di : RT @nuovafrontiera: Arrivate in casa editrice le prime copie della nuova edizione de “La piazza del diamante” di Mercè Rodoreda, con la pos… -

Ultime Notizie dalla rete : copie Nuova Copie piratate dei giornali: in 9 scelgono di pagare La Nuova Sardegna Cernusco: il calendario di D&F va a sostegno di Padre Nava

Finite di stampare da poco dalla Tipolitografia Dell’Orto di Cernusco Lombardone, le copie del calendario 2021 sono disponibili ... sarà devoluto a padre Sandro Nava, partito per una nuova realtà ...

Seven Days War è il miglior film animato del festival di Sitges

Seven Days War in Italia In Italia avrebbe dovuto debuttare al cinema la scorsa Estate, come parte della nuova stagione degli Anime al Cinema ... i teenager giapponesi vendendo più di 20 milioni di ...

