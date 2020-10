Juventus, infortunio Chiellini: ecco i possibili tempi di recupero (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’infortunio di Chiellini complica i piani della Juventus e del tecnico Andrea Pirlo dato che il capitano salterà almeno due partite In casa Juventus preoccupano le condizioni di Giorgio Chiellini uscito ieri per infortunio nel corso dei primi minuti della sfida con la Dinamo Kiev. Secondo Tuttosport, il capitano bianconero salterà sicuramente la sfida di domenica contro il Verona e molto probabilmente anche quella contro il Barcellona di mercoledì prossimo. Per tutte le notizie sulla Juventus segui juvenews24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’dicomplica i piani dellae del tecnico Andrea Pirlo dato che il capitano salterà almeno due partite In casapreoccupano le condizioni di Giorgiouscito ieri pernel corso dei primi minuti della sfida con la Dinamo Kiev. Secondo Tuttosport, il capitano bianconero salterà sicuramente la sfida di domenica contro il Verona e molto probabilmente anche quella contro il Barcellona di mercoledì prossimo. Per tutte le notizie sullasegui juvenews24 Leggi su Calcionews24.com

