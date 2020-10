Inter, Hakimi positivo al Coronavirus: il calciatore è asintomatico (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Inter si prepara per l’impegno di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, l’intenzione della squadra di Antonio Conte è quella di iniziare la competizione con il verso giusto. Nel frattempo brutte notizie dell’ultim’ora, anche Hakimi è risultato positivo al Coronavirus e sarà costretto a saltare le prossime gare. Ecco il comunicato del club nerazzurro. “FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’si prepara per l’impegno di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, l’intenzione della squadra di Antonio Conte è quella di iniziare la competizione con il verso giusto. Nel frattempo brutte notizie dell’ultim’ora, ancheè risultatoale sarà costretto a saltare le prossime gare. Ecco il comunicato del club nerazzurro. “FCnazionale Milano comunica che Achrafè risultatoal Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente ...

