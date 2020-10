Inter Borussia M’Gladbach 0-0 LIVE | fine primo tempo INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) A San Siro, il match traMönchengladbach, valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA San Siro,Mönchengladbach si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiM’Gladbach 0-0 MOVIOLAvallo 40′ Chance per Lukaku – Bella azione dell’che porta al tiro di destro di Lukaku da posizione defilata. Palla fuori di un soffio 31′ Chance per Eriksen – Grande giocata di Lukaku che con il petto serve ...