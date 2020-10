“Il Comune aiuti economicamente il liceo Severi dopo il furto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “L’amministrazione comunale dia un contributo economico al liceo scientifico Francesco Severi”. E’ la richiesta avanzata dal consigliere di Moderati Per Salerno Pietro Stasi, in una lettera inviata al sindaco Vincenzo Napoli. Nei giorni scorsi, infatti, i ladri hanno fatto visita al liceo scientifico Severi di Salerno portando via i computer utilizzati per il materiale didattico. Da qui la richiesta del consigliere Stasi di aiutare economicamente il liceo salernitano, soprattutto in questa fase così delicata dove studenti e docenti sono costretti a svolgere attività scolastica con la modalità della didattica a distanza, come prevede l’ordinanza regionale firmata nei giorni scorsi dal governatore De Luca. Nella stessa giornata i ladri ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “L’amministrazione comunale dia un contributo economico alscientifico Francesco”. E’ la richiesta avanzata dal consigliere di Moderati Per Salerno Pietro Stasi, in una lettera inviata al sindaco Vincenzo Napoli. Nei giorni scorsi, infatti, i ladri hanno fatto visita alscientificodi Salerno portando via i computer utilizzati per il materiale didattico. Da qui la richiesta del consigliere Stasi di aiutareilsalernitano, soprattutto in questa fase così delicata dove studenti e docenti sono costretti a svolgere attività scolastica con la modalità della didattica a distanza, come prevede l’ordinanza regionale firmata nei giorni scorsi dal governatore De Luca. Nella stessa giornata i ladri ...

nzingaretti : Accordo @pdnetwork e autonomie anche in Valle D’Aosta. Ottimo: le regionali finiscono 4 a 3! Capacità di dialogo e… - capuanogio : Caos politico intorno a #NapoliAZ. Gli olandesi hanno 9 giocatori positivi ma oggi partono per #Napoli, il Comune c… - fffitalia : THREAD ?? per spiegare cosa provocherebbe l'approvazione della proposta avanzata da PPE, S&D e Renew Europe sulla Po… - LuciaDeVivo2 : RT @ManlioDS: Ottimo incontro questa mattina con Xiana Méndez Bertolo, Segretaria di Stato per il Commercio Estero della Spagna. Dopo il su… - DOscarLancini : Il Parlamento Europeo sta affrontando la nuova #PAC (Politica Agricola Comune) per il periodo 2021-2027. Molto dipe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Comune Meno 2 ore di sonno a notte: Ecco quanto ci costa non bere abbastanza acqua Fortune Italia