GF Vip 5 | Tommaso Zorzi confessa | “Ho davvero una cotta per Francesco Oppini”

Quello di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini non era fino in fondo uno scherzo: l'influencer di Riccanza, infatti, ha confessato alle amiche Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando di avere davvero una cotta per Francesco Oppini, che nella Casa del Grande Fratello Vip 5 è uno dei suoi più grandi amici e che è completamente ignaro della cosa. Non solo, perché il figlio di Alba Parietti è anche fidanzatissimo con Cristina Tomasini e dunque presumibilmente etero. La scorsa notte, lui e Zorzi si sono commossi in giardino ascoltando la canzone "Il Mondo". Successivamente Tommaso nella stanza blu ha chiacchierato a lungo con la Orlandi e la Ruta, confessando loro quello che ...

