Genoa, negativi cinque calciatori: Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Genoa attraverso una nota ha comunicato che “Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacosta sono risultati negativi al Covid-19. I calciatori hanno già sostenuto le visite di idoneità medico-sportiva.” Buone notizie dunque in casa Grifone in vista del prossimo turno di Serie A Maran che potrà tornare a contare su dei titolari fermi a causa del contagio. Foto: twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilattraverso una nota ha comunicato che “Francesco, Domenico, Mattia, Lukase Davidesono risultatial Covid-19. Ihanno già sostenuto le visite di idoneità medico-sportiva.” Buone notizie dunque in casa Grifone in vista del prossimo turno di Serie A Maran che potrà tornare a contare su dei titolari fermi a causa del contagio. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

