Focolaio al Palermo e gara con la Turris a rischio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Covid 19 sembra essere dilagato nel Palermo Calcio. Sarebbero diventati 10 i soggetti positivi al virus nel gruppo squadra del Palermo. Un dato pazzesco che riporta a quelli del Genoa di pochi giorni fa. I responsi dei tamponi effettuati hanno dato questi esiti e addirittura tra i contagiati ci sarebbe anche l’allenatore Boscaglia -come riporta stadionews.it-. La gara contro la Turris in programma oggi al “Renzo Barbera” era già stata posticipata alle ore 18.30 per permettere un nuovo giro di tamponi e accertare se ci fossero altri positivi. Si attende ora l’esito di tutti i test, ma la partita diventa sempre più a rischio, ma ancora non ci sono le condizioni per il rinvio della gara. Da regolamento il Palermo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Covid 19 sembra essere dilagato nelCalcio. Sarebbero diventati 10 i soggetti positivi al virus nel gruppo squadra del. Un dato pazzesco che riporta a quelli del Genoa di pochi giorni fa. I responsi dei tamponi effettuati hanno dato questi esiti e addirittura tra i contagiati ci sarebbe anche l’allenatore Boscaglia -come riporta stadionews.it-. Lacontro lain programma oggi al “Renzo Barbera” era già stata posticipata alle ore 18.30 per permettere un nuovo giro di tamponi e accertare se ci fossero altri positivi. Si attende ora l’esito di tutti i test, ma la partita diventa sempre più a, ma ancora non ci sono le condizioni per il rinvio della. Da regolamento il...

