Firenze, movida: divieto di stazionamento in due aree di massimo rispetto. Le misure in altre città (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le aree di massimo rispetto' individuate nelle zone comprese tra piazza Strozzi, via Strozzi, via Sassetti, piazza Repubblica, via Pellicceria e in quella tra piazza Sant'Ambrogio, piazza dei Ciompi, via Pietrapiana e nel tratto di Borgo la Croce fino a via Mattonaia. Sanzione di 400 euro Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ledi' individuate nelle zone comprese tra piazza Strozzi, via Strozzi, via Sassetti, piazza Repubblica, via Pellicceria e in quella tra piazza Sant'Ambrogio, piazza dei Ciompi, via Pietrapiana e nel tratto di Borgo la Croce fino a via Mattonaia. Sanzione di 400 euro

Salgono contagi e ricoveri. Ricciardi, consulente del ministro: “Numeri troppo alti, testing e tracciamento non bastano”. Le serrate notturne ...

Da mezzanotte Pisa chiude la sua principale piazza della Movida, piazza delle Vettovaglie. Firenze vara il divieto di stazionamento per i pedoni in alcune strade e piazze del centro a partire dalle ...

Da mezzanotte Pisa chiude la sua principale piazza della Movida, piazza delle Vettovaglie. Firenze vara il divieto di stazionamento per i pedoni in alcune strade e piazze del centro a partire dalle ...