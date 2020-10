Evade dal carcere e semina il panico: dottoressa in ostaggio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ha preso in ostaggio una dottoressa per riuscire ad Evadere: la fuga di Peter Madsen però non è durata molto. Peter Madsen ha seminato il panico nella periferia di Copenhagen… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ha preso inunaper riuscire adre: la fuga di Peter Madsen però non è durata molto. Peter Madsen hato ilnella periferia di Copenhagen… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

L’uomo, che si trova in carcere dove sconta un ergastolo inflitto nel 2018, è riuscito infatti a evadere dalla prigione della capitale danese. Per farlo ha preso in ostaggio una psicologa che lavora ...

