Coronavirus | coprifuoco e chiusure | le strette delle Regioni

In piena seconda ondata Coronavirus le Regioni ritengono le misure adottate dal Governo inadeguate e proprio per questo motivo (e avendo la possibilità di adottare misure più restrittive) nelle situazioni più critiche si prendono provvedimenti a tutela della risalita dei contagi. Regioni come la Lombardia, per esempio, stanno cercando di ottenere il consenso dal ministro della Salute per tutelare la salute dei propri cittadini. Nessun lockdown esteso, per il momento, ma solo provvedimenti a livello territoriale. Ed ecco che Lombardia e Campania approvano ordinanze che prevedono il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino mentre il Piemonte vuol chiudere i centri commerciali non alimentari nel fine settimana. In Lombardia il coprifuoco dovrebbe scattare da giovedì 22

