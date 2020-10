Coprifuoco in Lombardia, Gori sulla ‘frenata’ di Salvini: “Fontana mantenga la posizione, c’è salute in ballo”. M5s: “Inaccettabile ingerenza” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Matteo Salvini mette il freno ad Attilio Fontana sul Coprifuoco in Lombardia e la politica si ribella, dopo che il provvedimento era stato annunciato, chiesto al governo e aveva ottenuto il via libera da parte del ministero della salute. Ma il leader della Lega è scettico, ritiene la misura “strampalata”, e così martedì sera ha ‘convocato’ il presidente della Regione per farsi spiegare sulla base di cosa la ‘sua’ Lombardia chiuderà tutti i giorni alle 23 per riaprire alle 5. Una “ingerenza” vera e propria per il M5s lombardo. Stesso concetto espresso anche dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: “Fontana mantenga la posizione – dice – E spero non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Matteomette il freno ad Attilio Fontana suline la politica si ribella, dopo che il provvedimento era stato annunciato, chiesto al governo e aveva ottenuto il via libera da parte del ministero della. Ma il leader della Lega è scettico, ritiene la misura “strampalata”, e così martedì sera ha ‘convocato’ il presidente della Regione per farsi spiegarebase di cosa la ‘sua’chiuderà tutti i giorni alle 23 per riaprire alle 5. Una “ingerenza” vera e propria per il M5s lombardo. Stesso concetto espresso anche dal sindaco di Bergamo, Giorgio: “Fontanala– dice – E spero non ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - italiarena : RT @RadioSavana: Sit-in sotto il palazzo della Regione Lombardia contro il coprifuoco. Fontana faccia un passo indietro, sta facendo da pre… - pieraaziri : RT @LaSkilly: Dalle 23 alle 5 #coprifuoco in lombardia. Non discuterò le scelte, ho optato da marzo per il buonsenso, a prescindere da dc… -