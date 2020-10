Coprifuoco e chiusure in ordine sparso | strategia o prove generali di lockdown?

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Guai a pronunciare davanti ai microfoni la frase “zzato“. La verità è che, invece, a telecamere spente, nell’esecutivo cresce – insieme alla curva dei contagi – la paura che si debba tornare a uno scenario molto simile a quello dei mesi più critici dello scorso marzo. Per ora, dunque, si è scelto di procedere a piccoli passi passando la palla che scotta alle Regioni. Ma se la mini-stretta arrivata nelle scorse ore (come probabile) non dovesse bastare a piegare la curva, le cose si metterebbero decisamente male. Anzi, a dire il vero, i più maliziosi pensano che questo temporeggiamento altro non è che una strada più larga per arrivare al punto, “abituando” gradualmente gli italiani a tornare in clausura forzata. Intanto, le prime a correre ai ripari ...