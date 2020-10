Chiesa: "Alla Juve ogni partita conta come una finale" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È stato un match fantastico sotto tutti i punti di vista . Volevamo fortemente la vittoria dopo una prestazione non al livello da Juve ". Federico Chiesa parla già da leader. L'ex Fiorentina è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È stato un match fantastico sotto tutti i punti di vista . Volevamo fortemente la vittoria dopo una prestazione non al livello da". Federicoparla già da leader. L'ex Fiorentina è stato ...

JuventusTV : On demand le parole dei protagonisti dopo #DynamoJuve ??? Mister #Pirlo alla prima in @ChampionsLeague ??… - vaticannews_it : #21Ottobre In #Vietnam sono 240.000 le famiglie danneggiate dalle inondazioni causate dalle forti piogge iniziate… - vaticannews_it : #18ottobre Sono oltre 50 i progetti di Aiuto alla Chiesa che soffre portati avanti in #Siria. I francescani chiedon… - lilith975 : RT @giuliomeotti: “Il Corano contiene frasi che giustificano, se prese alla lettera, tali atti”. Finalmente una voce nella Chiesa francese… - SurrexitVere : RT @giuliomeotti: “Il Corano contiene frasi che giustificano, se prese alla lettera, tali atti”. Finalmente una voce nella Chiesa francese… -