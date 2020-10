Calciomercato Juventus, colpo Aouar: conferme dalla Francia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nonostante siano trascorsi meno di 20 giorni dalla chiusura del Calciomercato, la Juventus sarebbe già al lavoro per pianificare le prossime mosse da attuare nell’ambito delle prossime campagne acquisti. La rosa a disposizione di Andrea Pirlo sarebbe un po’ deficitaria in alcuni reparti, soprattutto in quello di centrocampo dove mancherebbe almeno un ulteriore innesto di qualità. I mediani al momento a disposizione del Maestro avrebbero abilità che li rendono perfetti per un determinato stile di gioco, basato sul pressing a tutto campo e sull’interdizione delle azioni avversarie, ma non in grado di dettare i tempi. L’elemento che mancherebbe sarebbe un centrocampista che sappia gestire al meglio i palloni che gli capitano e che sappia abbinare una buona tecnica ad una notevole ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nonostante siano trascorsi meno di 20 giornichiusura del, lasarebbe già al lavoro per pianificare le prossime mosse da attuare nell’ambito delle prossime campagne acquisti. La rosa a disposizione di Andrea Pirlo sarebbe un po’ deficitaria in alcuni reparti, soprattutto in quello di centrocampo dove mancherebbe almeno un ulteriore innesto di qualità. I mediani al momento a disposizione del Maestro avrebbero abilità che li rendono perfetti per un determinato stile di gioco, basato sul pressing a tutto campo e sull’interdizione delle azioni avversarie, ma non in grado di dettare i tempi. L’elemento che mancherebbe sarebbe un centrocampista che sappia gestire al meglio i palloni che gli capitano e che sappia abbinare una buona tecnica ad una notevole ...

