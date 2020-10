Borse d’autunno | 30 sfumature di bianco

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per alcune stagioni abbiamo deciso che le scarpe più cool – décolleté, flat o, meno audacemente, sneaker che fossero – dovevano essere bianche e immacolate. Ora la musica cambia, ma la mania per il total white non scompare del tutto, bensì si sposta solo qualche spanna più su. Fendi, AI 2020-21. Foto Gorunway.