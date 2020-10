Autocertificazione e chiusure regione per regione: Lombardia, Campania, Piemonte e Liguria (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Italia sta chiudendo: Salvini permettendo la Lombardia e la Campania presto saranno in coprifuoco e le altre Regioni – d’accordo con il governo – sono pronte a nuove misure restrittive, stavolta “mirate” e solo in alcuni territori. Se la regione governata da De Luca ha annunciato, dopo quella del presidente Fontana, “il blocco di tutte attività e della mobilità ogni giorno, dalle 23 alle 5, a partire da venerdì” e limitazioni agli spostamenti tra province con tanto di Autocertificazione per lavoro, sanità, scuola o socio-assistenza, il fronte delle restrizioni si allarga: il Piemonte chiude nel fine settimana i centri commerciali e introduce l’obbligo per le scuole superiori, escluse le prime ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Italia sta chiudendo: Salvini permettendo lae lapresto saranno in coprifuoco e le altre Regioni – d’accordo con il governo – sono pronte a nuove misure restrittive, stavolta “mirate” e solo in alcuni territori. Se lagovernata da De Luca ha annunciato, dopo quella del presidente Fontana, “il blocco di tutte attività e della mobilità ogni giorno, dalle 23 alle 5, a partire da venerdì” e limitazioni agli spostamenti tra province con tanto diper lavoro, sanità, scuola o socio-assistenza, il fronte delle restrizioni si allarga: ilchiude nel fine settimana i centri commerciali e introduce l’obbligo per le scuole superiori, escluse le prime ...

