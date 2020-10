Virologo Pregliasco: “In Lombardia situazione esplosiva, vicini a punto di rottura” (Di martedì 20 ottobre 2020) “A Milano e in generale in Lombardia c’è una situazione esplosiva. Se non si attuano i necessari interventi, siamo veramente vicini al punto di rottura“. Lo ha dichiarato il Virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. “Le misure annunciate sono un primo passo, i cui effetti però vanno monitorati perché potrebbe non essere sufficiente – ha detto Pregliasco all’Adnkronos Salute -. Nuove strette potrebbero essere necessarie in un prossimo futuro“. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) “A Milano e in generale inc’è una. Se non si attuano i necessari interventi, siamo veramentealdi rottura“. Lo ha dichiarato ildell’università Statale di Milano Fabrizio. “Le misure annunciate sono un primo passo, i cui effetti però vanno monitorati perché potrebbe non essere sufficiente – ha dettoall’Adnkronos Salute -. Nuove strette potrebbero essere necessarie in un prossimo futuro“.

