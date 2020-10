Tare: “Inzaghi? Simone è la storia di questo club” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il ds della Lazio, poco prima della gara di Champions League contro il Borussia, ha parlato anche di Simone Inzaghi. Queste le parole di Tare: “Inzaghi è la storia di questo club, l’ho già detto. Qui è come una famiglia. Abbiamo un rapporto strano rispetto alle altre piazze. Tra Simone e Lotito c’è stima reciproca, al momento opportuno si siederanno e parleranno del rinnovo. Non siamo ancora al completo. Ieri abbiamo fatto allenamento in 11 giocatori, la preparazione della partita non è stata ottimale. Sarebbe bellissimo avere qui i nostri tifosi.” Foto: twitter Lazio L'articolo Tare: “Inzaghi? Simone è la storia di questo club” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Il ds della Lazio, poco prima della gara di Champions League contro il Borussia, ha parlato anche diInzaghi. Queste le parole di: “Inzaghi è ladiclub, l’ho già detto. Qui è come una famiglia. Abbiamo un rapporto strano rispetto alle altre piazze. Trae Lotito c’è stima reciproca, al momento opportuno si siederanno e parleranno del rinnovo. Non siamo ancora al completo. Ieri abbiamo fatto allenamento in 11 giocatori, la preparazione della partita non è stata ottimale. Sarebbe bellissimo avere qui i nostri tifosi.” Foto: twitter Lazio L'articolo: “Inzaghi?è ladiclub” proviene da Alfredo ...

