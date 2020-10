Scuola, gli scienziati assicurano: “Non è fonte di contagi, non si chiuda” (Di martedì 20 ottobre 2020) BOLOGNA – La scuola “non è fonte di contagio” e quindi “non va chiusa”. Lo assicura Antonella Viola, docente di Immunologia all’Università di Padova, ospite questo pomeriggio in collegamento con SkyTg24. “Insieme al Patto trasversale per la scienza- spiega Viola- stiamo preparando un’analisi sulla situazione delle scuole in Italia, abbiamo tutti i dati e tra un po’ verremo fuori. Possiamo anticipare però che in generale in tutta Italia la scuola non è fonte di contagio, ma nelle regioni in cui il contagio è maggiore ci sono più contagi anche nelle scuole. Però è proporzionale alla situazione epidemiologica della regione, non vediamo la scuola come un problema. Stiamo lavorando a questo progetto proprio per dimostrare che la scuola non va chiusa“, afferma la scienziata. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) BOLOGNA – La scuola “non è fonte di contagio” e quindi “non va chiusa”. Lo assicura Antonella Viola, docente di Immunologia all’Università di Padova, ospite questo pomeriggio in collegamento con SkyTg24. “Insieme al Patto trasversale per la scienza- spiega Viola- stiamo preparando un’analisi sulla situazione delle scuole in Italia, abbiamo tutti i dati e tra un po’ verremo fuori. Possiamo anticipare però che in generale in tutta Italia la scuola non è fonte di contagio, ma nelle regioni in cui il contagio è maggiore ci sono più contagi anche nelle scuole. Però è proporzionale alla situazione epidemiologica della regione, non vediamo la scuola come un problema. Stiamo lavorando a questo progetto proprio per dimostrare che la scuola non va chiusa“, afferma la scienziata.

