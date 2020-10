Rovazzi | la cifra monster chiesta alla Rai per partecipare a The Voice Senior

Leggi su biccy

(Di martedì 20 ottobre 2020) Esattamente fra un mese, il prossimo 20 novembre, Thedebutterà su Rai Uno al timone di Antonella Clerici con Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Albano con la figlia Jasmine e Clementino nel cast dei giudici. Al posto di uno di loro era stato selezionato anche Fabioa cui la Rai aveva offerto unapur di averlo: si era parlato di circa 200 mila euro. A quanto pare però il cantante e conduttore ha giocato al rialzo chiedendo a mamma Rai il doppio.che ovviamente non gli è stata concessa. A svelare questo aneddoto curioso è stato Giuseppe Candela per Dagospia che ha pure commentato “, posa il fiasco!”. “Prenderà il via il prossimo 20 novembre la prima edizione di ...