Risalgono a 10.874 i contagi in un giorno.Morti sono 89 (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - Risalgono i nuovi casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.874 i contagiati, ieri erano stati 9.338,. I tamponi effettuati sono stati 144mila. sono ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT -i nuovi casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 orestati 10.874 iati, ieri erano stati 9.338,. I tamponi effettuatistati 144mila....

Agenzia_Ansa : In Italia risalgono a 10.874 i contagi in un giorno. I morti sono 89 . I tamponi effettuati sono stati 144mila… - andreazenatti93 : RT @Trentin0: Risalgono a 10.874 i contagi in un giorno. I morti sono 89. - Trentin0 : Risalgono a 10.874 i contagi in un giorno. I morti sono 89. - GiaPettinelli : #Covid: Nelle ultime 24 ore sono stati 10.874 i contagiati in Italia (ieri erano stati 9.338). I tamponi effettuati… - VivMilano : RT @TgrRai: #Coronavirus #Italia. Risalgono a 10.874 i nuovi casi (ieri erano stati 9.338) con 144.737 tamponi contro i 98.862 di ieri. Son… -