Renault | Luca De Meo progetta il rilancio di Alpine “E’ una piccola Ferrari”

La decisione di lanciare Alpine in Formula 1 è la prova provata che Luca de Meo, il nuovo amministratore delegato del gruppo Renault, crede molto nel brand sportivo francese. Tanto da ritenerlo, in futuro, capace di battagliare con Porsche et similia. Il blasone ci sarebbe pure, visto che Alpine ha 65 anni ed un glorioso passato nei rally. A mancare, semmai, è la notorietà globale: Alpine, infatti, è risorta solo nel 2017 con la nuova A110, dopo un periodo di oblio che durava dal 1995. Un lasso di tempo sufficiente a sparire dai radar degli appassionati più giovani e a sbiadire nella mente di quelli più in là con gli anni. Ed i risicati numeri di vendita della Alpine, poco più di un migliaio di esemplari prodotti quest'anno ...

