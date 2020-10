Recensione Vivo X51: il primo smartphone con il gimbal integrato (Di martedì 20 ottobre 2020) Lo sbarco di Vivo alle nostre latitudini era atteso per la scorsa primavera ma la pandemia ha costretto l’azienda a posticipare il suo arrivo. Il sesto produttore al mondo di smartphone ora è pronto a fare il suo ingresso in Italia e lo fa con un prodotto top di gamma, il nuovo Vivo X51. Un’entrata degna di nota anche perché il nuovo smartphone si presenta con credenziali valide: design elegante e una fotocamera pensata per immortalare le scene più dinamiche. Il Vivo X51 si inizia ad apprezzare già dal primo contatto, con un’estetica raffinata, molto sottile (solo 8 mm) e con un peso di poco superiore a 180 grammi quindi davvero light. Il display curvo Amoled realizzato da Samsung conferisce al telefono un aspetto premium così come la ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) Lo sbarco dialle nostre latitudini era atteso per la scorsa primavera ma la pandemia ha costretto l’azienda a posticipare il suo arrivo. Il sesto produttore al mondo diora è pronto a fare il suo ingresso in Italia e lo fa con un prodotto top di gamma, il nuovoX51. Un’entrata degna di nota anche perché il nuovosi presenta con credenziali valide: design elegante e una fotocamera pensata per immortalare le scene più dinamiche. IlX51 si inizia ad apprezzare già dalcontatto, con un’estetica raffinata, molto sottile (solo 8 mm) e con un peso di poco superiore a 180 grammi quindi davvero light. Il display curvo Amoled realizzato da Samsung conferisce al telefono un aspetto premium così come la ...

Ci sembrava una mera operazione di marketing, e invece il gimbal di Vivo X51 funziona, e funziona anche molto bene. Il tutto in uno smartphone concreto, senza troppi fronzoli o personalizzazioni super ...

Vivo arriva in grande stile in Italia: recensione Vivo X51, stabilizzazione con gimbal pazzesca

Il risultato a nostro avviso è sorprendentemente ottimale. [HWUVIDEO="3020"]Recensione Vivo X51, stabilizzazione con gimbal mostruosa (e non solo)[/HWUVIDEO] Vivo X51 è stata una piacevolissima ...

