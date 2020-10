Nina Moric pubblica un’altra videochiamata choc contro Corona: ‘Picchi Carlos e lo droghi con psicofarmaci’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Continua la querelle tra Nina Moric e Fabrizio Corona che ha come oggetto del contendere il figlio Carlos. Dopo la diretta Instagram, in cui Corona ha detto cose molto pesanti sulla ex moglie, ora tocca alla Moric ricambiare le rivelazioni scottanti e lo ha fatto pubblicando l’ennesima videochiamata. Nina Moric pubblica un’altra telefonata choc L’ex re dei paparazzi, dopo l’ospitata a Live Non è la D’Urso, in cui aveva detto cose gravi sul conto della Moric, aveva continuato ad inveire sulla ex moglie dal suo profilo Instagram, in cui ha svelato che Carlos avrebbe trovato la madre stesa per terra drogata e ha parlato ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 ottobre 2020) Continua la querelle trae Fabrizioche ha come oggetto del contendere il figlio. Dopo la diretta Instagram, in cuiha detto cose molto pesanti sulla ex moglie, ora tocca allaricambiare le rivelazioni scottanti e lo ha fattondo l’ennesimaun’altra telefonataL’ex re dei paparazzi, dopo l’ospitata a Live Non è la D’Urso, in cui aveva detto cose gravi sul conto della, aveva continuato ad inveire sulla ex moglie dal suo profilo Instagram, in cui ha svelato cheavrebbe trovato la madre stesa per terra drogata e ha parlato ...

