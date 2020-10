Lettera ad Agnelli da parte di un azionista Juve | ‘Serve posizione chiara’

Leggi su finoallajuve

(Di martedì 20 ottobre 2020) Riceviamo e pubblichiamo aldi Andrea Danubi,ntus Fc: Caro presidente,credo che stavolta lei debba prendere unachiara. E assumere una diversa linea strategico-mediatica. Come fece 8 anni fa, per difendere Antonio Conte dal processo per le scommesse. Ricorda? Lì mi piacque molto. Al fischio finale di Crotone, dopo quello scempio arbitrale che ha deciso la partita, lei doveva imporre il silenzio totale a tutti i tesserati (che paradossalmente avrebbe portato molta attenzione sul caso arbitrale, più di mille parole) e indire una conferenza stampa per il giorno successivo, lei e i suoi dirigenti. Alle sue spalle uno schermo, con i filmati. Non solo della gara in terra calabra, intendiamoci. Anche di-Lione, di-Bayern eccetera. ...