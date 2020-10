La vita in diretta non va in onda, cosa è successo: l’annuncio di Alberto Matano (Di martedì 20 ottobre 2020) La vita in diretta non va in onda, cosa è successo: l’annuncio di Alberto Matano su Instagram. Oggi gli spettatori de La vita in diretta si troveranno orfani del loro programma preferito. Infatti questo pomeriggio la trasmissione di RaiUno non andrà in onda. Leggi anche –> La vita in diretta, Alberto Matano senza parole: “Mi … L'articolo La vita in diretta non va in onda, cosa è successo: l’annuncio di Alberto Matano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 20 ottobre 2020) Lainnon va in: l’annuncio disu Instagram. Oggi gli spettatori de Lainsi troveranno orfani del loro programma preferito. Infatti questo pomeriggio la trasmissione di RaiUno non andrà in. Leggi anche –> Lainsenza parole: “Mi … L'articolo Lainnon va in: l’annuncio diè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lobbyingitalia : RT @Altroconsumo: Regolamentazione delle #lobby ??14:15 in diretta a @CD_istituzioni Per una legge che riconosca diritto a ???essere asco… - liagarga : @commmentocose Perché la clip la voglio io l' hai aggiunta tu, questo intendo. Ognuno vede e trae le sue conclusion… - cnr_scitec : RT @michelataxistro: Ecco le altre 4 cards Presto vi segnaleremo il link per seguire la conferenza in #digitale per seguire in diretta gli… - michelataxistro : Ecco le altre 4 cards Presto vi segnaleremo il link per seguire la conferenza in #digitale per seguire in diretta g… - justrooxyWords_ : Se la mia vita fosse diretta da #AchilleLauro, sarebbe una sublime opera d'arte come lui. NON VEDO ASSOLUTAMENTE L… -