Jeff Bridges su Twitter annuncia | “Ho un cancro”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Con un tweet l’attore americanoha informato i suoi fan di avere un tumore. E lo ha fatto prendendo in prestito una battuta di uno dei film più iconici e divertenti in cui ha recitato: Il grande Lebowski dei fratelli Coen. “New s**t has come to light” (“Nuova m***a è venuta alla luce”), ha scritto aggiungendo poi maggiori dettagli sulla malattia e su quali saranno i prossimi passi: “Mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una malattia grave, mi sento fortunato di avere una grande squadra di medici e la prognosi è buona. Sto iniziando il trattamento e vi terrò aggiornato sulla mia guarigione”. Interprete straordinario, ha preso parte ad alcune delle pellicole cult della storia del cinema americano. Da Tron della Disney, a Starman diretto da John Carpenter, ...