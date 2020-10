Highlights e gol Vicenza-Salernitana 1-1 | Serie B 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 20 ottobre 2020) Glie i gol di1-1, incontro valevole per la quarta giornata della. Al “Menti” sono gli ospiti a passare in vantaggio al 25′, grazie ad un discusso rigore trasformato da Djuric. Prima dell’intervallo però i biancorossi trovano il pareggio con la rete di Rigoni che fissa il punteggio sul definitivo 1-1. In alto ilcon glicompleti della sfida.