Farmaci dopanti nel bagagliaio dell’auto: sequestro e denuncia per due persone (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno sequestrato oltre un migliaio di confezioni, tra sostanze dopandi e prodotti farmaceutici contraffatti di vario genere, dal valore complessivo di circa 60mila euro. I detentori, due soggetti di nazionalità italiana, erano a bordo di una Fiat 500 quando sono stati fermati dalle fiamme gialle di Scafati, impegnate nelle ordinarie attività di controllo del territorio a Castel San Giorgio. All’interno del bagagliaio, spiccava un vasto campionario di medicinali dopanti: ormoni, steroidi e anabolizzanti in pacchi ben stipati. I due fermati non sono stati in grado di fornire alcun documento che attestasse la legittima provenienza della merce. Su disposizione del P.M Viviana Vessa, le ricerche sono state estese alle abitazioni dei due fermati, dove ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno sequestrato oltre un migliaio di confezioni, tra sostanze dopandi e prodotti farmaceutici contraffatti di vario genere, dal valore complessivo di circa 60mila euro. I detentori, due soggetti di nazionalità italiana, erano a bordo di una Fiat 500 quando sono stati fermati dalle fiamme gialle di Scafati, impegnate nelle ordinarie attività di controllo del territorio a Castel San Giorgio. All’interno del, spiccava un vasto campionario di medicinali: ormoni, steroidi e anabolizzanti in pacchi ben stipati. I due fermati non sono stati in grado di fornire alcun documento che attestasse la legittima provenienza della merce. Su disposizione del P.M Viviana Vessa, le ricerche sono state estese alle abitazioni dei due fermati, dove ...

occhio_notizie : Uno dei soggetti indagati percepiva il reddito di cittadinanza, ora è indagato per spaccio di stupefacenti - marco171292 : @IlPugilista @HoccoRoux @ZZiliani Quella in cui chiede la C2per la Juve? Stendi quello che vuoi, anche la riga di e… - TifosoAtipico : Fa male che @robersperanza abbia agito come un #Jovanardi qualsiasi. Il mondo occidentale liberalizza, noi promuovi… - IlGiannon : @LCafeinter @MilanNewsit Gli hai cagato sui farmaci dopanti di Agricola -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci dopanti Farmaci dopanti nel bagagliaio a Castel S. Giorgio: sequestro da 60mila euro Salernonotizie.it Coronavirus, i dati di sabato 10 ottobre: +1.140 positivi, male Milano e la Provincia di Monza (+113 casi)

Sono 1.140 i nuovi positivi al Coronavirus in Regione Lombardia con 22.910 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9%. A trainare il numero di positivi sono Milano (587 ...

Farmaci veterinari vietati, Mura resta in cella

L'ex operaio di Osini è accusato di essere il capo di una banda che trafficava in medicinali dopanti per animali ...

Sono 1.140 i nuovi positivi al Coronavirus in Regione Lombardia con 22.910 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9%. A trainare il numero di positivi sono Milano (587 ...L'ex operaio di Osini è accusato di essere il capo di una banda che trafficava in medicinali dopanti per animali ...