Era Giuseppe Salsetta di Amici 7 | oggi a 34 anni brizzolato con ciuffo FOTO

(Di martedì 20 ottobre 2020) Classe 1986.tra lacrime e forti emozioni entra admostrando la sua talentuosa vocalità. Nonostante il timbro piaccia,è ammesso nella scuola con tante riserve. Si discute spesso sui vizi di pronuncia e sulla gestualità facciale, dettagli che condizionano i giudizi dei professori. Ma nonostante le difficoltà iniziali, perdiventa l’occasione giusta per dare spazio al suo talento e alle sue interpretazioni. Si impegna e studia. Ogni sabato pomeriggio mostra in diretta le performance tanto da conquistarsi in poco tempo l’approvazione del pubblico. È la settima edizione, l’anno del podio rappresentato da Marco Carta che vince contro Roberta Bonanno. Nonostante l’esperienza del ...