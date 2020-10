Differenza auto nuova e Km0: cosa cambia e quale scegliere (Di martedì 20 ottobre 2020) Quando si decide di comprare un’auto bisogna valutare ogni possibilità. La macchina è diventato un mezzo di trasporto fondamentale per la vita quotidiana di tutti quanti e, dunque, un suo acquisto non dev’essere preso assolutamente alla leggera. Il mercato dell’usato è quello che riesce ad attirare più persone complici prezzi sicuramente più bassi rispetto al nuovo e una qualità comunque buona. Ma ancora in tanti ovviamente acquistano auto nuove e questi sono in crescita grazie anche alle offerte che propongono tutte le case automobilistiche, soprattutto lato incentivi in caso di rottamazione del mezzo precedentemente posseduto. C’è poi una terza via, sempre più ricercata: parliamo delle macchine a km0 e di seguito spieghiamo le differenze principali con ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020) Quando si decide di comprare un’bisogna valutare ogni possibilità. La macchina è diventato un mezzo di trasporto fondamentale per la vita quotidiana di tutti quanti e, dunque, un suo acquisto non dev’essere preso assolutamente alla leggera. Il mercato dell’usato è quello che riesce ad attirare più persone complici prezzi sicuramente più bassi rispetto al nuovo e una qualità comunque buona. Ma ancora in tanti ovviamente acquistanonuove e questi sono in crescita grazie anche alle offerte che propongono tutte le casemobilistiche, soprattutto lato incentivi in caso di rottamazione del mezzo precedentemente posseduto. C’è poi una terza via, sempre più ricercata: parliamo delle macchine a km0 e di seguito spieghiamo le differenze principali con ...

