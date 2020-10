Covid: annullati mercatini di Natale in Alto Adige (Di martedì 20 ottobre 2020) Il governatore: "Priorità al funzionamento di scuole e imprese. Si respirerà comunque un'atmosfera natalizia". Ieri Trento aveva preso la stessa decisione Leggi su repubblica (Di martedì 20 ottobre 2020) Il governatore: "Priorità al funzionamento di scuole e imprese. Si respirerà comunque un'atmosfera natalizia". Ieri Trento aveva preso la stessa decisione

AnsaTrentinoAA : Covid: annullati mercatini Natale Alto Adige. 'Priorità funzionamento scuole e imprese' |#ANSA - ProfidiAndrea : ?? #COVID19: annullati i tradizionali mercatini di #Natale a Trento e Bolzano. 'È tutto molto complicato' - tgtourism : I mercatini di Natale in Trentino Alto Adige sono annullati per il #Covid: norme #Dpcm troppo stringenti e troppo a… - alistrega : RT @faaabbbio: centinaia di migliaia di visite ed esami oncologici annullati o non prenotabili (ricordame n'attimo quanti morono di queste… - paroledivino : RT @Winedetector: Il canto del Gallo Nero, strozzato dalle interpretazioni del DPCM. Annullati degustazioni e masterclass oggi a Milano c/o… -