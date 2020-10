Covid, ancora un positivo a Paupisi: “Dall’Asl troppi errori e ritardi” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Paupisi (Bn) – “Purtroppo un altro nostro concittadino è risultato positivo al Covid (contratto durante il servizio lavorativo) ed è stato posto in isolamento assieme al proprio nucleo familiare convivente”. Così in un post social l’amministrazione comunale di Paupisi che prosegue: “Ringraziamo questa famiglia per il forte senso di responsabilità nell’averci avvisato subito telefonicamente, anche perché si continuano a registrare enormi ritardi nelle comunicazioni ufficiali dell’ASL, errori nelle anagrafiche dei nominativi, omessi riscontri a richieste di chiarimento, in alcuni casi mancate comunicazioni ai diretti interessati”. “Al nostro concittadino – si legge nel post ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Purtroppo un altro nostro concittadino è risultatoal(contratto durante il servizio lavorativo) ed è stato posto in isolamento assieme al proprio nucleo familiare convivente”. Così in un post social l’amministrazione comunale diche prosegue: “Ringraziamo questa famiglia per il forte senso di responsabilità nell’averci avvisato subito telefonicamente, anche perché si continuano a registrare enormi ritardi nelle comunicazioni ufficiali dell’ASL,nelle anagrafiche dei nominativi, omessi riscontri a richieste di chiarimento, in alcuni casi mancate comunicazioni ai diretti interessati”. “Al nostro concittadino – si legge nel post ...

