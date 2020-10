Champions: Dynamo Kiev-Juventus 0-2 (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - Dynamo Kiev-Juventus 0-2 in una partita del gruppo G della Champions League 2020-2021. Doppietta di Morata., ANSA,. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT -0-2 in una partita del gruppo G dellaLeague 2020-2021. Doppietta di Morata., ANSA,.

tuttosport : #Dynamo-#Juve, la probabile di #Pirlo: 3-4-1-2, #Dybala dal 1' - sportli26181512 : Champions: Dynamo Kiev-Juventus 0-2: (ANSA) - ROMA, 20 OTT - Dynamo Kiev-Juventus 0-2 in una partita del gruppo G d… - driverdriver71 : RT @redblack1980: Radio Rai, Francesco Repice nella presentazione della partita Dynamo-Juventus : 'Debutto in Champions per Pirlo da allena… - pitchcheck : Dynamo Kyiv 0-2 Juventus: Alvaro Morata scores two as Juve win Champions League opene... - PBrunaccioni : RT @redblack1980: Radio Rai, Francesco Repice nella presentazione della partita Dynamo-Juventus : 'Debutto in Champions per Pirlo da allena… -