Carolina Morace | “Dichiararsi gay nel calcio? È la società che deve essere pronta”

Leggi su golssip

(Di martedì 20 ottobre 2020) L'allenatrice, ospite di Tiki Taka, il programma di Chiambretti in onda su Italia1, è tornata sul suo coming out e ha parlato dell'omosessualità nel. «La mia non è una presa di posizione ma l’incontro con Niccola, una ragazza australiana, mi ha fatto capire che quello per lei non era un amore da nascondere. Ma ci tengo a dire che nel mio libro non parlo di omosessualità solo nelma nella società, di cui ilfa parte. Se un giocatore si dovesse dichiarare gay come si sentirebbe ad andare in uno stadio che lo riempirebbe di insulti? È la società chepronta a questa cosa». (Fonte: Tiki Taka): ...