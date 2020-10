Carbonara di tonno fresco (Di martedì 20 ottobre 2020) La è un piatto perfetto durante l’estate, una ricetta originale che sicuramente piacerà ai vostri ospiti. Un piatto veramente appetitoso, vi sembrerà di stare in trattoria nella vostra cucina. Vediamo insieme il procedimento IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di spaghetti350 g di tonno fresco1 cipolla media5 uovaOlio extravergine d’oliva q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.Prezzemolo fresco1/2 bicchiere di vino bianco (secco)Iniziamo la preparazione della lavando i filetti di tonno sotto l’acqua fredda, poi lasciateli scolare e infine asciugateli bene tamponando con della carta assorbente o con un canovaccio. Una volta che avete asciugato il tonno, tagliatelo a pezzetti e poi mettete dell’olio extravergine di oliva in ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020) La è un piatto perfetto durante l’estate, una ricetta originale che sicuramente piacerà ai vostri ospiti. Un piatto veramente appetitoso, vi sembrerà di stare in trattoria nella vostra cucina. Vediamo insieme il procedimento IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di spaghetti350 g di1 cipolla media5 uovaOlio extravergine d’oliva q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.Prezzemolo1/2 bicchiere di vino bianco (secco)Iniziamo la preparazione della lavando i filetti disotto l’acqua fredda, poi lasciateli scolare e infine asciugateli bene tamponando con della carta assorbente o con un canovaccio. Una volta che avete asciugato il, tagliatelo a pezzetti e poi mettete dell’olio extravergine di oliva in ...

Risparmiainrete : RT @mangiocongusto: Carbonara di tonno Una valida alternativa alla classica carbonara che mi è tornata utile specialmente negli <<visita… - mangiocongusto : Carbonara di tonno Una valida alternativa alla classica carbonara che mi è tornata utile specialmente negli <<vi… - SpiderMeg_ : RT @annamosenevia: come fa a non piacervi la pasta oddio amo la pasta al sugo al pesto al tonno al salmone alla vodka allo scoglio con zucc… - JustShamandalie : RT @annamosenevia: come fa a non piacervi la pasta oddio amo la pasta al sugo al pesto al tonno al salmone alla vodka allo scoglio con zucc… - irrebirra : porcini fritti e spaghetto al nero di seppia con carbonara di tonno con la sua bottarga ???? -